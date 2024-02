Palestina, il conflitto e l'apartheid in un incontro al circolo Arci di Petroio

Venerdì 16 febbraio il Circolo Arci di Petroio (Vinci), in collaborazione con Arci Empolese Valdelsa APS , nell’ambito della campagna “Palestina con altri occhi” promossa da Arci Nazionale, ospiterà Gabriel Traetta, autore del libro “Apartheid in Palestina. Origini e prospettive della questione palestinese”. Saranno con noi anche Marco Pagli – coordinatore del progetto Made on Border e Carla Cocilova del settore internazionali di Arci Toscana.

La serata sarà l’occasione per approfondire il tema del conflitto a partire dal libro di Gabriel Traetta, che, analizzando gli avvenimenti che hanno portato alla nascita della questione palestinese, affronta i temi del sistema di protezione internazionale dei rifugiati e della responsabilità della comunità internazionale nell'implementazione di tale sistema, fino ad arrivare alla costituzione del regime di apartheid instaurato da Tel Aviv ai danni del popolo palestinese.

L’iniziativa prenderà avvio con un’apericena, dalle ore 19,00 , al costo di € 10 (bevuta+ piatto) il cui ricavato verrà destinato alle associazioni partner Palestinesi. A seguire la presentazione del libro alla presenza dell’autore.

L’iniziativa, come tutte quelle inserite nella campagna nazionale “Palestina con altri occhi”, ha l’obiettivo di raccontare e interpretare con altri occhi la Palestina aldilà degli stereotipi alimentati dalla comunicazione dei media europei e occidentali, facendo emergere in primo luogo la sua grande cultura. Ed è proprio con gli occhi della cultura che vogliamo discutere, informare e confrontarci per avere spunti interpretativi, raccontare l’occupazione con lo sguardo di chi la subisce, aiutare a capire le conseguenze della situazione ed i suoi concreti effetti sulla società palestinese, su quella israeliana e sull’intero Medio Oriente.

Con altri occhi, diversi da quelli con cui troppo spesso si guarda alla Palestina, per creare ponti e generare intrecci di visioni, di racconti, di storie. Mettendo al centro delle nostre riflessioni il rispetto di quei diritti che sono la condizione essenziale per una pace veramente giusta.

L’ingresso è gratuito e riservato ai soci Arci. Per prenotazioni apericena: 3470572392.

Fonte: Arci Empolese Valdelsa