Salario minimo a 9 euro per i lavoratori del Comune, approvata mozione sinistra-M5S a Empoli

Grazie ai consiglieri di Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle, ieri il consiglio comunale di Empoli ha approvato una mozione che porta il salario minimo dei dipendenti comunali e dei lavoratori in appalto a 9 euro l’ora. La mozione stata approvata con 15 voti favorevoli di Partito Democratico, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune e Movimento 5 Stelle, 4 voti contrari di Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli e Lega Salvini Empoli, nessun voto di astensione.

"L’approvazione da parte del consiglio comunale della nostra mozione è un punto di partenza importante per il mondo del lavoro – commenta Leonardo Masi, candidato sindaco di Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle – Tanto si discute della crisi produttiva della nostra zona eppure non ci si rende conto che senza una seria politica dei salari non riusciremo mai a dare una svolta all’intero ciclo".

"Rivendichiamo il merito di questa azione perché vediamo che le forze che attualmente governano a livello nazionale e a livello locale sono anni luce lontani da queste tematiche; occupati, semmai, a rincorrersi a destra su politiche discriminatorie e affossatrici del lavoro. Una per tutte, le ordinanze anti kebab della nostra sindaca Brenda Barnini", conclude Masi.