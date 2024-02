Terza trasferta Sanremese per Anna Maria Stanco: "I trattamenti continuano a Empoli"

Anna Maria Stanco, Sanremo 2024

Si è chiuso il sipario del 74esima edizione di Sanremo e anche Anna Maria Stanco, dopo la sua terza partecipazione in qualità di beauty coach, è tornata alla base nel suo centro estetico di Empoli. Ma se il festival è finito, i trattamenti delle celebrità continuano proprio da Estetica Più Bella, in via Ponzano.

"È stata una bella esperienza - racconta Anna Maria Stanco - in queste occasioni hai la possibilità di realizzare trattamenti su tantissimi personaggi diversi". A Sanremo l’esperta di bellezza ha messo in pratica i trattamenti viso e corpo con due nuovi prodotti della sua linea "Divina": "Hanno avuto molto successo, c’è stato un feedback positivo da parte delle celebrità che li hanno provati realmente sulla pelle, testando texture e profumazioni".

Al servizio di volti noti presenti agli eventi collaterali, che animano le giornate intorno al festival, Anna Maria Stanco in compagnia di colleghe di settore, ha concentrato le sue competenze su molti ospiti prima di shooting ed eventi. Tra questi, come racconta facendo il bilancio dei giorni trascorsi nella città dei fiori, Katia Ricciarelli, l’attrice Maria Monsè, l’imitatrice Emanuela Aureli, Patrizia Pellegrino e Natalie Caldonazzo. Anna Maria ha realizzato trattamenti anche a Elena Pochettino, molti influencer tra cui Barbara Gambatesa e ancora l’attrice e modella svedese Victoria Silvstedt, Andrea Dal Corso e Giorgio Manetti di Uomini e Donne.

"In questi anni Sanremo è diventato un super evento, pieno di party durante i giorni del festival e tanti personaggi" racconta Anna Maria. "Rispetto a prima, ho notato che le celebrità sono più predisposte ai trattamenti, perché si affidano alle mani di esperti per prendersi cura del viso e della pelle, prima del trucco e parrucco". Un gran via vai di celebrità: "C’erano ancora più personaggi rispetto agli anni scorsi. Per giorni hai la possibilità di uscire dal tuo contesto lavorativo ed è gratificante quando vedi che si fidano del tuo lavoro".

Anna Maria Stanco, Sanremo 2024

Ma, come anticipato, i trattamenti da passerella non finiscono qui. "Ho pensato alle mie vip, che sono tutte le mie clienti" dice Anna Maria Stanco, ricordando il trattamento in esclusiva al centro estetico Più Bella con in lettino emozionale: si tratta di una novità che coinvolge tutti e cinque i sensi, per un trattamento total relax e fortemente drenante. "Questo mese è in corso una promozione speciale, con i prodotti utilizzati a Sanremo e il lettino emozionale". Soddisfazione infine per l’ultima partecipazione: "Mi sento gratificata come professionista ad essere richiamata, ma in primis penso sempre alle mie clienti, creando per loro novità come il lettino in esclusiva".