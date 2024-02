Villanova senza bus, Empoli in Azione scrive al vice sindaco Barsottini

Nei mesi scorsi l’azienda di trasporto regionale che gestisce il servizio di Bus e Trasporto Pubblico Locale ha deciso in modo unilaterale di tagliare alcune corse, con conseguenti pesanti ripercussioni soprattutto per gli studenti ed i lavoratori, creando quindi forti disagi in alcune zone come ad esempio Villanova.

In quell’area oltre alle abitazioni del borgo sono presenti un centro sportivo, un polo tecnologico di importanza internazionale con annessa una scuola superiore nonchè la sede dell’Asev.

E’ facile intuire quindi l’afflusso di persone nella frazione, ma a fronte di ciò ad oggi risulta molto difficile raggiungere Villanova con mezzi pubblici.

L’assenza di marciapiedi, la mancanza di una pista ciclabile, la scarsità di corse di bus costringono la maggior parte degli utenti e degli abitanti ad usare l’automobile.

Come partito politico Empoli in Azione, sollecitiamo l’amministrazione comunale ed in particolare il vice sindaco Fabio Barsottini con deleghe alla mobilità e alle infrastrutture a sollecitare un incontro con l’azienda dei trasporti per chiarire se la diminuzione del servizio è temporanea o definitiva.

Da alcune dichiarazioni che abbiamo appreso dal management dell’azienda dei trasporti, si è compreso che i tagli alle corse in tutta la regione sono stati necessari per permettere all’azienda di cambiare la flotta dei bus ed adeguarsi alle nuove normative.

Quello che vorremmo comprendere è la tempistica del phase out e soprattutto se dopo il cambio della flotta, il servizio riprenderà come in precedenza.

Perché, se così non fosse, si dovrebbero trovare soluzioni alternative, come rendere pedonabile e ciclabile la zona di Villanova- Centro di Empoli e rendere più sicura la circolazione stradale. Ci impegneremo come forza politica a far si che queste opere siano oggetto di studio condiviso nella stesura del prossimo programma di Governo per la città.

Come abbiamo già evidenziato in vari altri comunicati che riguardavano la zona del Terrafino ed in generale le aree produttive di Empoli, serve più attenzione verso le aree industriali/artigianali presenti nel nostro territorio, ogni giorno frequentate da innumerevoli lavoratori e biglietto da visita per tutti coloro che, per motivi di affari, si recano in questi siti.

Luca Ferrara, segretario Empoli in Azione