Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni sembrerebbero essere serie. L'ex patron della Fiorentina, nonché famoso produttore cinematografico, è in ospedale dall'inizio della settimana per l'aggravarsi della sua salute. Massimo riserbo da Roma, ma pare che la situazione non sia delle migliori.

A darne notizia è stata la conduttrice Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1. "Ieri pomeriggio c'è stata qualche avvisaglia di miglioramento, ma la situazione resta molto delicata", ha dichiarato nello studio Angelo Perrone, amico dell'ex presidente viola.