Chiusura minimarket, sondaggio votatissimo: per una ristretta maggioranza il provvedimento è giusto

Un tema lanciato la scorsa settimana e che si è 'riacceso' negli ultimi giorni ha portato a un massiccio richiamo al voto. Quasi 500 votanti hanno detto la loro nel sondaggio settimanale di gonews.it, dedicato all'ordinanza della sindaca di Empoli Brenda Barnini in merito alla chiusura anticipata alle 20 di 10 attività di minimarket e bar kebab della zona stazione per rischi connessi alla sicurezza.

Il tema era stato lanciato all'indomani dell'emissione dell'ordinanza ed è stato cavalcato anche dalla tv, con un dibattito durante la trasmissione Mattino 5. Da una parte la fazione di chi sostiene questa misura per evitare la presenza di malintenzionati in una zona già calda, dall'altra le ragioni degli imprenditori di questi negozi colpiti e chi invece ritiene che debba essere fatto di più, come ad esempio una revisione della concessione delle licenze. Sia da sinistra che da destra, molti hanno espresso contrarietà al provvedimento.

Ha vinto però chi è favorevole a questa misura con il 55,69%. Una forbice che era molto più ampia nel weekend e che si è assottigliata con il voto di tanti contrari. La percentuale di questi ultimi si è fermata al 44,31%. Il dibattito prosegue, nel frattempo un nuovo sondaggio è in corso sulla colonna di destra del nostro quotidiano online.