"Con Sara per Firenze", la candidata Funaro incontra i cittadini del Q1

"Con Sara per Firenze" fa tappa nel Q1. Sabato 17 febbraio il centro storico fiorentino accoglierà il terzo appuntamento delle passeggiate nei quartieri della candidata del centrosinistra Sara Funaro per incontrare i cittadini e condividere idee e proposte per la Firenze di domani. Il punto di ritrovo è alle ore 15 in piazza San Jacopino.

Durante l’iniziativa il gruppo di partecipanti si soffermerà nei luoghi simbolo del quartiere e ogni cittadino avrà l’opportunità di portare il proprio contributo per costruire insieme i quartieri fiorentini di domani. Al termine della passeggiata ci sarà un ulteriore momento di confronto su temi, criticità, proposte riguardanti le zone in cui vivono e lavorano in cui sarà possibile condividere quanto emerso.

L’incontro conclusivo di sabato 17 febbraio sarà alle 16:45 al Circolo Arci Bencini (via Giuseppe Saverio Mercadante, 58).

Per partecipare è possibile iscriversi su www.sarafunaro.it fino ad esaurimento posti.