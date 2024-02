"Domani è ora": il festival della sostenibilità e delle abilità ritorna a Certaldo

Certaldo si prepara ad accogliere la seconda edizione di "Domani è ora - Festival della sostenibilità e delle abilità". Dopo il successo dello scorso ottobre, l'evento rivolto a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi cruciali legati all’ambiente, alle abilità ed alla diversità si terrà dal 17 al 19 maggio 2024.

L'obiettivo è quello di coinvolgere ancora di più la comunità e le scuole del territorio per promuovere la conoscenza e l'apprendimento delle sfide ambientali e sociali, in un momento unico di riflessione e coinvolgimento attivo.

Il Festival non è solo un luogo di discussione e riflessione ma anche un'esperienza culturale completa, che promuove la partecipazione attiva di scuole e associazioni locali. Le tematiche affrontate spaziano dal cambiamento climatico alla tutela dell'ambiente, dalla conservazione degli ecosistemi alla riduzione delle disuguaglianze, seguendo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

"Domani è ora" è un'opportunità straordinaria per tutti coloro che desiderano contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile. Il Festival è stato elogiato per il suo impegno nel coinvolgere le nuove generazioni e per la collaborazione di enti locali, associazioni e aziende come Sebach, che ha sostenuto l'iniziativa sin dalle prime fasi progettuali.

Il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini e gli assessori all'istruzione e all'ambiente, Benedetta Bagni e Jacopo Masini, condividono l'entusiasmo per l'evento e ringraziano le scuole e le associazioni del territorio che hanno aderito al progetto.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Certaldo