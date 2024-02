Ex scuola materna di Bassa, incontro pubblico con il punto sui lavori di riqualificazione

Nel corso di un incontro nei locali della Sala parrocchiale di Bassa, il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, ha illustrato ai cittadini l’andamento dei lavori di riqualificazione della ex Scuola materna di Bassa che consentiranno di ridare vita ad uno spazio centrale della frazione.

Come è noto la scuola materna di Bassa è stata realizzata negli anni Sessanta con il contributo volontario dei parrocchiani ed il grande impegno di Don Lido Marini a cui il Sindaco ha ribadito, nel corso dell’assemblea, il proposito di intitolare il centro, una volta riqualificato.

La scuola è stata gestita dal Comune fino al 2008, quando è cessato l’uso dei locali per la scuola materna. Tra il 2010 e il 2012, l’edificio è stato utilizzato come sede del centro diurno Il Girasole. Dal 2012 è invece inutilizzato.

“Qualche anno fa – ha sottolineato il Sindaco- è iniziato un lavoro con la Parrocchia per arrivare ad un usufrutto trentennale che ci consentisse di partecipare a dei bandi di finanziamento per giungere al recupero dell’ex scuola materna. Da tutte le riunioni fatte a Bassa emergeva l’esigenza primaria di tornare ad avere un luogo dove i bambini, i ragazzi, gli adulti e le persone anziane avessero la possibilità di usufruire di uno spazio vivo con tutte le funzioni adeguate e con una struttura rimessa a posto.

Per questa riqualificazione – ha aggiunto il Sindaco- ci siamo impegnati a lungo come Amministrazione comunale per superare tutti gli ostacoli, riuscendo a sostenere l’opera con il programma PINQUA sulla qualità dell’abitare e con il primo finanziamento PNRR nel nostro Comune. Nel complesso siamo ad oltre 800 mila euro di investimenti, finanziati oltre che con il PNRR, con un progetto di riqualificazione urbana con un bando regionale. Quello che porteremo a termine- conclude il Sindaco- è un importante intervento di rigenerazione urbana”.

All’incontro pubblico sono intervenuti l’arch. Lorenzo Ricciarelli, dirigente dell’area tecnica del Comune e l’arch. Viola Fabbrizzi, sempre dell’Ufficio tecnico del Comune.

Il Sindaco li ha ringraziati per l’impegno che stanno mettendo, con tutti gli altri tecnici, nel seguire, insieme alla direzione dei lavori, la ditta che sta lavorando per restituire l’edificio alla collettività.

I lavori del primo lotto che sono in corso di svolgimento nella parte sinistra dell’edificio, si stanno concentrando sui lavori in copertura, per passare poi alle opere di riqualificazione interna, con il rifacimento degli impianti elettrici, la messa in sicurezza degli spazi, la riqualificazione delle finiture con l’efficientamento energetico e la sostituzione degli infissi.

In seguito partiranno i lavori del secondo lotto, nella parte destra dell’edificio, per giungere tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, alla conclusione dei lavori mettendo così a disposizione della comunità di Bassa un ambiente idoneo per una serie di funzioni sociali, culturali ed aggregative.

Quello che si è svolto a Bassa, dedicato alla riqualificazione della ex scuola materna, è il primo di una serie di incontri promossi sul territorio dall’Amministrazione comunale.

Il prossimo, in programma Giovedì 22 Febbraio alle ore 21,15, al Circolo Arci di Cerreto Guidi, affronterà il tema degli interventi per la messa in sicurezza geomorfologica del capoluogo.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa