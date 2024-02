FdI Empoli fa chiarezza: "Campinoti candidato del centrodestra, chi non lo appoggia valuti strade autonome"

Occorre fare chiarezza in merito alla situazione del centrodestra di Empoli e per questo il Presidente provinciale di FDI, Claudio Gemelli e la Responsabile del Circolo di Empoli Francesca Peccianti intendono mettere un po’ di ordine nel dibattito cittadino.

La scelta di Simone Campinoti non è casuale, ma è il frutto della convergenza di tutte le forze politiche di centro destra che si sono confrontate al tavolo regionale.

Campinoti è un imprenditore empolese che conosce i problemi del territorio dove è nato e lavora, evidentemente deluso dal partito da cui proviene e che ha lasciato, ma altrettanto deluso, dai risultati dell’amministrazione Barnini. Lo stesso si è reso disponibile a mettersi in gioco con un programma di centrodestra, improntato a tutte le tematiche care alla coalizione, quali il lavoro, la sicurezza e la lotta al degrado, l’impresa, la lotta agli sprechi, programma su cui lo stesso sta lavorando di concerto al nostro partito e agli altri che lo sostengono.

Prive di fondamento ed anche gravi le affermazioni di chi non perde occasione per descrivere Simone Campinoti come espressione della politica di sinistra. Tutt’altro. Riteniamo invece dannoso personalizzare uno scontro interno al centrodestra per una mancata candidatura a sindaco di Empoli decisa da tutti i partiti della coalizione.

In questi anni FDI ha lavorato con impegno in Consiglio comunale e fuori dalle istituzioni grazie ad un coordinamento politico attivo sul territorio con diverse iniziative. Detto questo, la scelta del candidato sindaco, oggi, non è confluita su una figura di Fratelli d’Italia ma su un imprenditore che si mette al servizio della coalizione di centro destra di cui FDI fa pienamente parte.

In queste ultime ora stiamo assistendo a polemiche e dichiarazioni del tutto unilaterali, che non sono espressione di Fratelli d’Italia, ma, anzi, sono contrarie alla linea politica del suo partito che invece oggi sostiene convintamente Simone Campinoti (il riferimento è ad Andrea Poggianti, NdR). Sicuramente è legittimo se c’è qualche esponente del centrodestra che non voglia appoggiare Campinoti, ma allora lo deve fare con la necessaria chiarezza valutando di percorrere strade completamente autonome.

Claudio Gemelli, presidente provinciale FDI - Francesca Peccianti, coordinatore circolo Empoli FDI