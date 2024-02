"Grazie per l'ospitalità", l'Avane ringrazia gli avversari con un volantino

Dalle prossime settimane è possibile che le squadre ospitanti dei campionati giovanili e della Terza Categoria si ritroveranno un foglio affisso negli spogliatoi nel quale vengono ringraziate per l'ospitalità.

È l'iniziativa dell'Avane, squadra dell'omonimo quartiere nella zona occidentale di Empoli, che sta distribuendo ai dirigenti delle proprie rappresentative un volantino con il quale si ringrazia la squadra di casa, impegnandosi a lasciare gli spogliatoi nel modo più ordinato possibile.

Ci piacerebbe vincere sempre, ma questo non è così semplice, perché le variabili sono molteplici.

Facendo questo, VINCEREMO OGNI FINE SETTIMANA

TUTTE le squadre sono CHIAMATE a lasciare IN TRASFERTA e IN CASA lo spogliatoio PULITO nel rispetto di TUTTI.

Prima di andare via andremo ad applicare alla parete o alla porta il cartello che troverete stampato in segreteria a colori.

PRIMA DI USCIRE E MANDARE FOTO DA CONDIVIDERE, DEL RESTO UNO DEI MODI MIGLIORI PER COIVOLGERE È CONDIVIDERE IN TUTTI I SENSI

Questa la nota della dirigenza giallonera diramata ai propri associati, affinché contribuiscano a sensibilizzare i ragazzi nell'utilizzo civile e intelligente degli spazi condivisi, sia nelle partite casalinghe che in quelle in trasferta.

La Polisportiva Avane milita con la propria prima squadra nel girone B del campionato di Terza Categoria Pisa (dove peraltro guida la classifica a sette giornate dalla fine), mentre ha iscritto le rapprentazioni giovanili (dall'Under 19 in giù) nei vari gironi dell'area fiorentina.

Christian Santini