Incidente nel laboratorio di chimica a scuola, 85 persone evacuate

Evacuazione oggi in una scuola superiore di Lucca dove, nel laboratorio di chimica, si è verificata una perdita di sostanze pericolose. È successo all'Iti Enrico Fermi di Lucca dove intorno alle 12 sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale specializzato Nbcr, nucleo contrasto rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico.

I vigili del fuoco hanno prima evacuato il piano interessato, per un totale di 85 persone, e successivamente verificato l'effettiva presenza di vapori di ammonio. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. A titolo precauzionale è stato interdetto l'utilizzo del laboratorio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.