La morte negata, il docufilm sui parenti dei morti di Covid proiettato a Empoli

L'associazione Lucidamente in collaborazione con Lucca Consapevole ha in programma la proiezione del docufilm La morte negata sabato 2 marzo alle 16.30 presso il circolo Arci di Cortenuova a Empoli.

A seguire ci sarà il dibattito con Alice Carubbi (Comitato nazionale psicologi EDSU), Letizia Anselmi (Comitato nazionale familiari vittime Covid), Massimiliano Marchi (Lucca Consapevole).

Il docufilm "La morte negata", diretto dal regista e filmaker Alessandro Amori per Playmastemovie, casa di produzione e progetto benefit indipendente, "è dedicato a uno degli aspetti più drammatici e meno considerati dell’emergenza covid: la morte in solitudine di centinaia di persone, senza il conforto dei propri cari, i corpi avvolti in lenzuola imbevute di candeggina e sepolti in bare sigillate senza che nessuno potesse vederli un’ultima volta. Quelle persone hanno lasciato dietro di sé familiari distrutti, a cui è stato negato anche il conforto di una carezza. Pochi fortunati hanno potuto beneficiare della tecnologia, di quelle famose videochiamate; altri hanno saputo da un giorno all’altro della morte del familiare da una breve e gelida telefonata".