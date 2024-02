Buongiorno oggi ringrazio Manuela che mi ha mandato questa ricetta buona, una lasagna leggera, perché invece di utilizzare la classica besciamella l'ha sostituita con la crema di finocchio, arricchisce il piatto il salmone fresco e l'aneto.

Manuela mi ha raccontato nella sua mail che ascoltando la rubrica in radio, aveva notato che le ultime ricette avevano come ingredienti i finocchi, per questo svogliando una rivista di cucina ha trovato questa ricetta gustosa.

Sicuramente da provare in quanto la cremosità è data dalla crema di finocchi.

Lasagne con crema di finocchi, salmone e aneto

Ingredienti per 6 persone

1 confezione di sfoglia all’uovo fresco sottile per lasagne

4 finocchi

2 filetti di salmone senza pelle e lische (130 gr circa ciascuno)

1 mazzetto di aneto fresco

Olio extravergine di oliva

Pangrattato

Scorza di un limone non trattato

Sale e pepe

Preparazione

Mondate i finocchi e divideteli in quattro parti. Portate a bollore una capiente pentola di acqua leggermente salata e fate cuocere i finocchi per almeno 20 minuti, o finché non saranno molto morbidi. Scalateli e metteteli nel bicchiere di un frullatore insieme a 2 cucchiai d’olio, un mestolo di acqua di cottura, sale, pepe, la scorza grattugiata di mezzo limone, qualche foglia di aneto. Frullate fino a ottenere una crema abbastanza densa (se necessario, unite altra acqua di cottura) e fatele raffreddare. Tagliate a cubetti i filetti di salmone e teneteli da parte. Assemblate la lasagna: sul fondo della teglia spennellate un filo d’olio e stendete uno strato di crema di finocchi. Coprite con uno strato di sfoglia per lasagne, poi ancora uno strato sottile di crema di finocchi, qualche cubetto di salmone, un filo d’olio, poca scorza di limone, pepe e qualche foglia tritata di aneto. Proseguite così formando almeno 5 strati. Completate la superficie con una spolverata di pangrattato e un filo d’olio e fate cuocere in forno preriscaldato a 180° gradi per circa 20 minuti. Sfornate e fate intiepidire prima di servire, ultimando con altro aneto fresco tritato al momento.

Manuela

