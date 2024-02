"Legalità e mafie", gli studenti del Fedi-Fermi in viaggio a Palermo

I luoghi simbolo della vita, della lotta alla mafia e del martirio di Falcone e Borsellino, sono stati oggetto della recente visita compiuta da un delegazione di allievi dell’ITTS Fedi-Fermi e della Consulta Provinciale degli Studenti di Pistoia; il viaggio, durato tre giorni, ha segnato il compimento del percorso sul tema "Legalità e mafie" che è stato organizzato dal Fedi-Fermi insieme alla Consulta degli Studenti, guidata dott.ssa Miriam Valentino dell’USP di Pistoia.

Il progetto sulla legalità, portato avanti dalla scuola con convinzione, ha coinvolto sin da novembre, gli studenti delle classi quarte dell’Istituto e si è sviluppato attraverso incontri formativi con protagonisti del settore giudiziario e delle Forze dell’Ordine, oltre a giornalisti e dirigenti scolastici di zone più esposte a rischio criminalità.

I ragazzi e le ragazze che si sono recati a Palermo, accompagnati dalla prof.ssa Alessandra Pasquali, responsabile del progetto presso il Fedi-Fermi, dalla prof.ssa Simona Querci e dal prof. Giacomo Bettarelli, oltre a visitare i luoghi più conosciuti ed emozionanti legati alle figure dei giudici Falcone e Borsellino, come via D’Amelio e la tomba di Giovanni Falcone nella chiesa di San Domenico, sono stati ospiti della Fondazione Falcone, accedendo agli uffici che sono stati di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel Palazzo di Giustizia a Palermo. Qui si è svolto l'importante incontro con il Presidente del Tribunale, Piergiorgio Morosini, che ha raccontato la propria esperienza e le difficoltà, ma anche la grande motivazione di un lavoro costante, capillare, determinato contro la criminalità organizzata.

La delegazione pistoiese è stata poi accolta al Palazzo di Giustizia di Marsala, per essere accompagnata - come prima scuola in assoluto - alla mostra dedicata a Paolo Borsellino dal giudice Bruno Vivona e dalla Presidente del Tribunale, Alessandra Camassa. Emozionante il suo racconto del giudice Borsellino, di cui è stata diretta "allieva", entrando giovanissima nel suo staff e raccogliendone il testimone. Altre tappe importanti sono state la visita alla mostra 3D "No mafia Memorial" e alla sede dell'istituto comprensivo nel quartiere Brancaccio uno dei quartieri più complicati della città, in cui la scuola è l’unico presidio socio-culturale e di legalità presente; qui le difficoltà sociali e il grande ruolo della scuola sono stati illustrati ai ragazzi dalla Dirigente scolastica Antonella Di Bartolo.

Il progetto si è rivelato altamente formativo e significativo per gli studenti coinvolti i quali affrontato tutte le attività proposte con interesse e maturità. Un ringraziamento particolare da parte della delegazione pistoiese in visita a Palermo è dedicato a coloro che in Sicilia si sono prodigati perché il percorso fosse così ricco di testimonianze e valore formativo e alla Regione Toscana che ha contribuito in maniera importante alla realizzazione del progetto.

Fonte: Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Silvano Fedi - Enrico Fermi"