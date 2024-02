Löwengrube cresce del 10% nel 2023 e apre due locali a Milano e Torino

Nel 2023, la rete di ristoranti in stile bavarese Löwengrube, aggregando gli incassi dei trenta locali riuniti ad oggi sotto la stessa insegna, ha superato il giro di boa dei 20,5 milioni di Euro, in crescita di oltre il 10% rispetto all’anno precedente.

Dopo le più recenti aperture delle stube – le caratteristiche birrerie tipiche della Baviera - a Milano lo scorso luglio e a Casalecchio di Reno a novembre, ora si attendono nei prossimi mesi le importanti aperture nei nuovi centri commerciali Merlata Bloom alle porte di Milano ovest e To Dream alla periferia est di Torino. Entrambe sono frutto della joint venture siglata nel 2023 con SAL Service, società leader nella promozione, sviluppo e investimento in grandi operazioni immobiliari a carattere prevalentemente commerciale, da cui è nata la newco LSM - Löwengrube Shopping Mall, che ha l’obiettivo di aprire nei prossimi 3 anni 10 nuove stube Löwengrube in altrettanti centri commerciali su territorio nazionale.

Il brand è sempre più presente nelle food court dei centri commerciali, dove offre con il suo format le atmosfere dell’Oktoberfest in modalità permanente: chi si siede al tavolo in un locale Löwengrube può infatti sorseggiare in qualunque momento dell’anno le birre storiche di Monaco abbinate ai piatti tipici della cucina bavarese e alto-atesina.

Con le prossime 2 aperture nei centri commerciali di Milano e Torino, l’insegna presente ormai in tutta Italia arriverà a impiegare circa 600 collaboratori.

"Siamo entusiasti di aver raggiunto questo nuovo traguardo - commenta l’Ad Pietro Nicastro, che nel 2005 ha aperto il primo locale con Monica Fantoni a Limite sull’Arno, dove ha sede tuttora il quartier generale – e ora attendiamo di poter realizzare i primi obiettivi della newco LSM, che ci consentirà di consolidare il numero dei locali a gestione diretta. Continuiamo a credere fermamente anche nella crescita in modalità franchising, grazie a partner soddisfatti che dopo il primo locale decidono di replicare con altri punti vendita, come quello in apertura a Rimini, il quinto in Emilia Romagna. E altre importanti trattative sono in corso. Per questo abbiamo confermato la partecipazione a due importanti fiere nel 2024: Franchise Expo Paris a marzo e il Salone del Franchising di Milano a ottobre".

Entrare in una bierstube Löwengrube significa compiere un viaggio nella cultura bavarese, grazie ad accoglienti arredi in legno rallegrati dai colori della bandiera bavarese, personale in abiti tradizionali e musiche e canti folcloristici della Baviera. Un’esperienza immersiva, reale e multisensoriale, che trova a tavola il suo compimento con cibo e birra.

Fonte: Ufficio Stampa