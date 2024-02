M'illumino di meno a Pisa, università e Comune spengono le loro sedi simbolicamente

L’Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna e il Comune di Pisa spegneranno simbolicamente per 5 minuti alle 18,15 le luci delle loro sedi come segno di adesione a "M'illumino di meno 2024". La Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che si svolge venerdì 16 febbraio è giunta quest’anno alla 20esima edizione.

I palazzi interessati all’iniziativa sono, per l’Università di Pisa, il Rettorato, la Sapienza e la sede amministrativa Palazzo Vitelli. Per la Scuola Normale gli edifici affacciati su Piazza dei Cavalieri (Palazzo della Carovana, Palazzo dell’Orologio, Palazzo della Canonica e Collegio Puteano) e, per la prima volta, il Collegio Timpano, sul Lungarno Pacinotti. Per la Scuola Sant'Anna saranno spenti gli edifici che si affacciano su piazza Santa Caterina e dunque la sede centrale e Palazzo Alliata. Sempre nella sede centrale sarà spento anche il Chiostro di San Gerolamo. Per il Comune di Pisa verranno spente le luci del palazzo comunale, Palazzo Gambacorti, e quelle di Logge dei Banchi.

L’Università di Pisa partecipa a M'illumino di meno 2024" come componente della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) che patrocina l’evento e in coordinamento con la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna e il Comune di Pisa.

Nell’occasione l’Ateneo pisano ha rilanciato anche la campagna di sensibilizzazione interna "Occhio all'energia". L’obiettivo è ricordare le buone regole di risparmio energetico e di segnalare prontamente gli eventuali malfunzionamenti. Ogni contributo individuale a favore della sostenibilità è prezioso.

Fonte: Ufficio Stampa