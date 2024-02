Oltre 200 persone davanti alla Rai a Firenze per protestare a favore del popolo palestinese

Oltre 200 persone si sono riunite davanti alla sede Rai a Firenze per protestare a favore del popolo palestinese, criticando la linea della televisione di Stato riguardo all'azione di Israele nella striscia di Gaza. I manifestanti hanno esibito bandiere palestinesi e dei movimenti di sinistra radicale e hanno intonato cori come "Fuori Israele dalla Rai" e "Palestina libera". Non ci sono stati incidenti con le forze dell'ordine durante la manifestazione. Mapi Fusi di Potere al Popolo ha dichiarato: "Vogliamo gridare forte a tutta la classe dirigente, alla Rai, al governo e alle forze dell'ordine, che potete investire quanti soldi volete nella vostra propaganda, ma non ci renderete servi, non ci tapperete la bocca e soprattutto non ci fermerete".