Per due ore dimenticato nello scuolabus, bimbo di 3 anni salvato a Gambassi

L'incubo di ogni genitore: il proprio figlio piccolo che non arriva a scuola. Stavolta un bimbo di 3 anni è rimasto chiuso nello scuolabus che avrebbe dovuto portarlo, come ogni giorno, da casa alla scuola Beccuccio Bicchieraio di Gambassi Terme. Ma è rimasto per quasi due ore chiuso nel mezzo, salvato da una passante dopo che il piccolo è riuscito a raggiungere il clacson e ad avvertire della sua presenza. La notizia è riportato sul quotidiano La Nazione di quest'oggi. Il piccolo è rimasto dalle 8, ora in cui è salito sullo scuolabus, fino alle 10 all'interno del mezzo. Dopo che ha suonato il clacson, una passante si è accorto di cosa stava succedendo e ha chiamato chi di dovere. Alle 10.30 circa la mamma viene avvertita dalla scuola: il piccolo ora è in classe e sta giocando con i propri compagni, non piangeva. Ma il fatto ha scosso la famiglia. Soprattutto perché nessuno ha segnalato l'assenza, nonostante appunto il bimbo avesse cominciato il tragitto per arrivare a scuola. Il Comune di Gambassi Terme, al giornale, ha affermato di voler andare a fondo per individuare le responsabilità del gesto.