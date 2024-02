Ruba smartphone a una turista, arrestato in stazione

Un 27enne è stato arrestato a Firenze per aver rubato lo smartphone a una turista. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Firenze, l’uomo, poco dopo le 05.30 di mattina, si sarebbe avvicinato ad un gruppetto di ragazzi all’interno della tramvia e poco prima dell’apertura delle porte del mezzo pubblico, avrebbe strappato dalle mani di una giovane spagnola un telefono cellulare; poi, dopo il colpo, si sarebbe dato alla fuga all’interno della stazione. La vittima però non si sarebbe data per vinta e avrebbe inseguito il fuggitivo insieme ai suoi amici.

Gli agenti, impegnati in un servizio di vigilanza proprio all’interno dello scalo ferroviario, hanno subito notato un uomo correre a gran velocità sotto la galleria della stazione, inseguito a pochi metri di distanza dai ragazzi. Insospettiti dalla situazione i poliziotti sono subito entrati in azione, bloccandolo con ancora lo smartphone stretto tra le mani. Una volta ricostruita la dinamica dell’episodio, il 27enne è finito in manette e il maltolto è tornato nelle mani della legittima proprietaria.