Negozi in crisi, tante chiusure. E tu come fai acquisti? Il sondaggio di gonews.it

Secondo Confcommercio dal 2012 a oggi sono 111.000 i negozi e le attività ambulanti che hanno chiuso le serrande in Italia. Tante saracinesche si abbassano e c'è chi dà la colpa alla concorrenza dell'online, anche se non è ovviamente l'unico fattore.

I negozi quindi sono in crisi e gonews.it a tal proposito ha scelto di fare un sondaggio sulle preferenze d'acquisto di lettori e lettrici. "Tu come compri?" è la semplice domanda. Si può rispondere in tre modi: prevalentemente di persona, prevalentemente online, oppure in entrambi i modi in modo uguale.

Il sondaggio rimane aperto per una settimana sulla homepage di gonews.it nella colonna a destra.