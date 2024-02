Yoga col proprio cane: l'esperienza a Firenze

Yoga with Dogs porta per la prima volta in Toscana, a Firenze, il dog yoga, yoga con il tuo cane! Domenica 3 marzo, dalle ore 19.00 alle 21.00, presso la scuola di yoga Samadhi di Firenze.

Elisa Pozzana, insegnante di yoga e meditazione e la Dott.ssa Iolanda Gioia, medico veterinario fisioterapista, fondatrici di “Yoga with Dogs”, vi guideranno in un’imperdibile workshop in cui imparerete a praticare yoga insieme al vostro cane, adattando le asana per il massimo beneficio di entrambi, connettendo i vostri respiri e giungendo insieme a uno stato profondo di rilassamento.

Un’esperienza unica e completa, nella quale creerete una connessione ancor più profonda e stabile con il vostro cane. Un’esperienza adatta a tutti, anche a chi pratica yoga per la prima volta, purché il proprio cane sia a proprio agio in compagnia di altri cani e in un ambiente nuovo!

Yoga with Dogs, dove il silenzio diventa complicità e il movimento una danza di connessione.

“Sono profondamente grata alla scuola di yoga Samadhi di Firenze, che ha creduto sin da subito al nostro progetto e ci ospiterà nei loro spazi”, afferma Elisa Pozzana, insegnante di yoga e meditazione.

“Le nostre sessioni di Yoga with Dogs sono un’esperienza di profonda connessione con il proprio cane, un’esperienza che chiunque condivida la propria vita con un cane dovrebbe provare almeno una volta”, dice la Dott.ssa Iolanda Gioia, medico veterinario fisioterapista.