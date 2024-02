Ciclista trovato morto sulla Sp 153 a Campagnatico

Nel pomeriggio di oggi un ciclista è stato trovato riverso a terra a Campagnatico, privo di sensi, lungo la SP 153. Il momento critico è stato segnalato dai passanti che, allarmati, hanno contattato il servizio di emergenza 118.

L'intervento è stato tempestivo: l'elisoccorso Pegaso 2 e un'ambulanza infermierizzata proveniente da Paganico hanno raggiunto il luogo dell'incidente in breve tempo. Tuttavia, purtroppo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.

Le generalità della vittima rimangono sconosciute, in quanto non è stata rinvenuta alcuna documentazione personale con il ciclista. Sul luogo dell'incidente sono giunte anche le Forze dell'Ordine, le quali hanno avviato le indagini necessarie per chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragica situazione.