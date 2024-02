Ciclopista dell'Arno, la manutenzione in sinergia con la Città Metropolitana

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all’unanimità, su proposta del consigliere delegato alla Mobilità Francesco Casini, lo schema di convenzione con la Regione Toscana, per il sistema integrato della Ciclovia dell’Arno-Sentiero della bonifica, finalizzato al rinnovo dell’accordo per la manutenzione dei tratti esistenti e in via di completamento per l’anno 2023.

"Si tratta di passaggi decisivi e determinanti - commenta il consigliere delegato alla Mobilità Francesco Casini - che vanno a concretizzare un disegno strategico della Città Metropolitana di mobilità sostenibile per tutto il territorio metropolitano”.

Città Metropolitana e Comuni sottoscrittori (Firenze, Fiesole, Campi Bisenzio, Empoli, Montelupo Fiorentino, Scandici e Signa) – prosegue Casini - si impegnano ad operare congiuntamente per la manutenzione con l’obiettivo di ottimizzare e migliorare le azioni per l’esecuzione delle manutenzioni necessarie a garantire la fruibilità della ciclovia anche in sinergia con altre operazioni di gestione del verde pubblico e di mantenimento delle sponde fluviali.

Al fine di individuare i tratti eligibili al contributo regionale ed ottenere l’erogazione ed il trasferimento delle risorse – conclude Casini - sarà necessario produrre, oltre agli atti di approvazione dello schema di convenzione siglati da ciascun soggetto firmatario, anche la rendicontazione dei lavori e dei tratti esistenti e in via di completamento del sistema integrato ciclovia dell'Arno- sentiero della bonifica per l’anno 2023.

Nessun onere per la Città Metropolitana che, in qualità di capofila, coordinerà la manutenzione.

Favorevole il Centrodestra per il cambiamento che nelle parole della consigliera Gallego auspica “che i lavori vengano effettuati nel più breve tempo possibile superando le criticità emerse in corso di progettazione per alcuni tratti della ciclovia”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze