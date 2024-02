Conad Nord Ovest dona 228mila euro al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Prato

Conad Nord Ovest annuncia con orgoglio una donazione di 228.000 euro a favore del Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, un gesto significativo che sottolinea l'importanza della solidarietà e dell'impegno comune. Questo importante contributo è il risultato dell'unione di forze tra soci, clienti e cooperativa, grazie alla campagna di collezionamento sostenibile “Una Collezione da favola”, attiva da ottobre a dicembre 2023, che ha coinvolto tutti i punti vendita Conad Nord Ovest in un esempio tangibile di solidarietà.

L’iniziativa natalizia, in collaborazione con GOOFI by Egan, sostiene importanti ospedali attivi con progetti pediatrici presenti sul territorio. I clienti possessori della Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad hanno contribuito attivamente al progetto partecipando alla raccolta dei prodotti GOOFI ispirati ai personaggi delle fiabe e realizzati in plastica 100% riciclata (ABS). Per ogni premio distribuito Conad Nord Ovest ha devoluto 50 centesimi a favore di 8 importanti ospedali pediatrici del territorio.

I fondi raccolti in Toscana sono andati alla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus per la riqualificazione degli spazi e delle attrezzature del Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, specializzato per assistere tutte le patologie mediche e traumatologiche dei bambini fino a 16 anni. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alla realizzazione di percorsi assistenziali adeguati ai minori, nuove tecnologie diagnostiche, miglioramento delle aree di attesa, nuove apparecchiature per migliorare la gestione dei piccoli pazienti e rendere l’attesa “a misura di bambino” mediante sistemi di interattività multimediale che riducano lo stress e sviluppo delle progettualità per il nuovo Pronto Soccorso che sarà realizzato nel 2026 negli spazi resi liberi dal trasferimento di aree di attività nella nuova palazzina. In Toscana, negli ultimi dieci anni, la charity natalizia ha permesso di devolvere a varie eccellenze pediatriche della Regione, oltre 1.9 milioni di euro.

"Siamo orgogliosi di proseguire il nostro lavoro al fianco di eccellenze pediatriche toscane, sostenendo, grazie alla collaborazione con Fondazione Santa Maria Nuova, il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Santo Stefano di Prato con questa lodevole iniziativa di responsabilità sociale. – dichiara Roberto Toni, Socio e Presidente di Conad Nord Ovest. – Il contributo è un risultato diretto della straordinaria generosità dei nostri clienti, che ringraziamo per la fiducia che ci accordano quotidianamente, sostenuta dalla collaborazione tra la Cooperativa e i Soci. Una sinergia che continua a dimostrare il fatto che anche i piccoli gesti, se realizzati tutti insieme, possono fare la differenza per il futuro della Comunità”.

“Crediamo in una sanità pubblica ed universalistica – ricorda il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. Questo non vuol dire che non possano esserci sinergie e collaborazioni con il privato e sono naturalmente ben accolte anche iniziative benefiche di sostegno e raccolta fondi che partono dal basso e che sono espressione, come in questo caso, delle scelte di un’azienda e della generosità dei suoi clienti”.

Ai ringraziamenti del Presidente Giani si sono uniti quelli del direttore generale Valerio Mari: “questo gesto, di solidarietà e vicinanza, aiuterà a migliorare ulteriormente l’umanizzazione delle cure e a riqualificare il servizio, anche da un punto di vista clinico. Mi piace pensare che i bambini e gli adolescenti, mentre sono in attesa delle prestazioni sanitarie, potranno distrarsi e magari anche divertirsi e in ambienti più funzionali alle loro esigenze”.

“Ringraziamo Conad Nord Ovest per essere ancora una volta al nostro fianco e per aver lanciato questa importante iniziativa solidale che ha avuto un duplice risultato: ha permesso di raccogliere fondi che la Fondazione Santa Maria Nuova destinerà al Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Santo per migliorare ambienti e strumentazioni, ma ha contribuito anche a sensibilizzare i clienti dei punti vendita sull'importanza di avere strutture sanitarie all'altezza per la salute di tutti e il benessere comune” commenta Giancarlo Landini, presidente della Fondazione Santa Maria Nuova.

Ha sottolineato la dottoressa Maria Teresa Mechi, direttore sanitario del presidio: "ringraziamo sentitamente per questa consistente donazione che permetterà un ulteriore e significativo miglioramento dal punto di vista assistenziale e del confort del nostro Pronto Soccorso Pediatrico dove annualmente vengono accolti e curati mediamente 20.000 piccoli pazienti. Grazie alla generosità di CONAD, il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santo Stefano sarà in grado di migliorare ulteriormente la propria struttura e dotarsi di attrezzature di ultima generazione per offrire un servizio ancora più efficace ai suoi piccoli pazienti e alle loro famiglie. La direzione e il personale dell'Ospedale esprimono la loro profonda riconoscenza a CONAD per la generosità e l’impegno nel rendere possibile questa importante iniziativa. Questa donazione non solo migliorerà le condizioni di assistenza e cura per i bambini che arrivano in Pronto Soccorso, ma rappresenta anche un segno tangibile di come il sostegno della comunità possa fare la differenza nella vita dei bambini e delle loro famiglie in momenti di difficoltà".

La campagna di collezionamento solidale del periodo natalizio vede da anni impegnata Conad Nord Ovest a fianco di importanti ospedali pediatrici delle regioni in cui opera con risultati davvero importanti, tanto da aver permesso di donare ad oggi complessivamente oltre 5 milioni di euro a favore di : Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Ospedale pediatrico Microcitemico e Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di Pisa/Massa e Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze. A questi si sono aggiunti nel tempo l'Istituto Giannina Gaslini di Genova, il Policlinico Sant’Orsola di Bologna e la Fondazione Ospedale Regina Margherita di Torino, con l'inclusione più recente dell'Ospedale Beauregard di Aosta, l'Ospedale Santo Stefano di Prato e il Policlinico di Modena.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto Conad a sostegno degli ospedali attivi con progetti pediatrici su tutto il territorio italiano, in tutto 27, ai quali questa edizione ha donato complessivamente 1,7 milioni di euro.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno delle persone e delle comunità, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

Fonte: Ufficio Stampa