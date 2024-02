Dalla scrivania del Comune di Montopoli a Tu Si Que Vales: l'avventura di Luca Volpi

Dalla scrivania di un ufficio ai palchi di un Talent televisivo.

È la storia di Luca Volpi, dipendente del Comune di Montopoli, da sempre innamorato della musica, che giovedì 22 febbraio metterà in mostra il suo talento alle audizioni del programma di Canale 5 “Tu Si Que Vales”.

Diplomato in violino al conservatorio di Firenze ha svolto attività orchestrale e concertistica nei vari teatri italiani ed esteri. Ha partecipato a molti importanti festival come il Puccini di Torre del Lago, Anima Mundi nella Cattedrale di Pisa, concerti e rassegne a Firenze, Fiesole, Roma, Trapani e molte altre città italiane e straniere.

"Negli anni – racconta – ho avuto l'onore di accompagnare grandi personaggi come Andrea Bocelli, Josè Cura, Katia Ricciarelli, Carla Fracci, Cecilia Gasdia. Anche qualche esperienza cinematografica come comparsa nel film “La Vita è Bella” e altro . La musica ha sempre fatto parte della mia vita, è il linguaggio attraverso cui riesco a esprimere ciò che sono. Sono contento di questa nuova avventura e spero davvero di poter salire su quel palco per riuscire a raccontare un po' di me al pubblico".

Luca Volpi è stato anche Presidente e Direttore dell'Accademia Musicale G. Caccini di Montopoli in Val d'Arno.

Da dicembre scorso è cominciato un nuovo percorso artistico dal nome “BlueSound” con il quale porta il suo violino in giro per la Toscana tra concerti e serate. Dopo aver attenuto la licenza SIAE come Artista di Strada la sua musica ha echeggiato anche nelle piazze di Firenze, Montecatini Terme, Empoli, Pontedera, Cascina e Pisa riscuotendo immediatamente dal pubblico consenso e gratitudine.

"Sto lavorando alla creazione di un Videoclip musicale intitolato “Seven City” – continua – che prevede un tour di sette città toscane in un viaggio musicale che parte da piazzale Michelangelo di Firenze per arrivare fino al mare . Cosa suono? Mi piace la musica, tutta, ed è per questo forse che il mio repertorio è vastissimo: classico, colonne sonore, brani che spaziano dai Beatles ai Queen, Abba, Elvis, melodie e ballabili".