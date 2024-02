Elezioni Cerreto Guidi, PCI: si candida Susanna Rovai

Susanna Rovai si candida. Il Partito Comunista Italiano presenterà per la seconda volta Rovai come candidata a sindaco nel comune di Cerreto Guidi. 61 anni, consigliera comunale del Pci e capogruppo di Unione a Sinistra nel consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, è stata al centro di una polemica un anno fa. Nel marzo 2023 avrebbe esclamato "Viva Tito" nel corso di un dibattito riguardante una proposta che prevedeva "la revoca di titoli onorifici al leader jugoslavo Jozip Tito". Per lei è la seconda candidatura dopo quella del 2019 quando ottenne il 9.2% e un seggio.