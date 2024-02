Elezioni San Giuliano Terme, Ilaria Boggi (Lega) candidata per il centrodestra

Ilaria Boggi è la candidata a sindaco di centrodestra per le elezioni a San Giuliano Terme, nel Pisano.

Ilaria Boggi in quota Lega è la vice responsabile regionale e responsabile provinciale del movimento giovanile, oltre che consigliere comunale uscente sostenuta dalla coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati. Nella scorsa tornata elettorale fu eletta come la più giovane candidata in Consiglio Comunale. Si è candidata altresì con la Lega alle elezioni regionali del 2020 raccogliendo 2.550 consensi personali.

“Sono onorata di essere stata scelta come candidato del centro destra. Ringrazio la Lega per la fiducia ma anche le altre forze del centro destra che mi sostengono - afferma Ilaria Boggi durante l'evento Pecora Nera dove ha lanciato la sua candidatura - Non vivo la candidatura elettorale come una guerra bensì come un opportunità. Sono scesa in campo per poter cambiare il comune di San Giuliano Terme. Arriviamo da cinque anni di opposizione che è stata per lo più costruttiva con un gruppo eterogeneo. Abbiamo presentato molte interrogazioni, che i cittadini sangiulanesi ci hanno richiesto, con una presenza importante sul territorio, che ci ha permesso di interloquire con tutti”.

"L’attenzione della Lega ai giovani trova un esempio tangibile nella candidatura di Ilaria Boggi, Vicecoordinatore regionale dei giovani, a Sindaco di San Giuliano Terme. Questo evento non solo evidenzia il focus della Lega sui giovani, ma anche il successo del lavoro svolto dalla Lega e dalla Lega Giovani in Toscana nel formare una classe dirigente di qualità. La scelta di Boggi è il risultato del riconoscimento del suo impegno e delle sue competenze, e rappresenta un passo significativo verso il rinnovamento della politica locale attraverso nuove prospettive e idee innovative, per allontanare anche da San Giuliano Terme un Partito Democratico miope e senza idee di futuro".

Così, Filippo Frugoli, coordinatore regionale della Lega Giovani, che continua: "La candidatura di Boggi da parte del centrodestra è una candidatura per vincere, che si pone come esempio di quanto il centrodestra e la Lega investano nel futuro della politica; per Boggi sarà una grande responsabilità e siamo sicuri l’affronterà con la stessa voglia di fare, impegno e capacità che l’hanno contraddistinta come consigliere comunale a San Giuliano Terme in questi ultimi anni. La Lega Giovani c’è".

Il centrosinistra ha inoltre ufficializzato la candidatura a sindaco dell'attuale assessore uscente Matteo Cecchelli.