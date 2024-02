Empoli-Fiorentina, ulteriori modifiche a sosta e viabilità

Alla luce del verbale della riunione del Gruppo operativo sicurezza e alla luce della comunicazione ricevuta in data odierna dal Commissariato di Polizia di Stato, a seguito del tavolo tecnico sull'ordine pubblico in previsione della partita di serie A Empoli - Fiorentina in calendario domenica 18 febbraio 2024 a partire dalle 15, sarano adottati ulteriori provvedimenti di viabilità che consentano di svolgere l’eventuale corteo dei tifosi ospiti provenienti da Firenze con il treno, dalla stazione ferroviaria di Empoli fino allo stadio Castellani, in sicurezza.

Così da garantire il miglior afflusso e deflusso dei tifosi ospiti, è stata emessa l'ordinanza 67 del 16 febbraio 2024 (https://shorturl.at/yJO89) che ordina l'adozione dei provvedimenti di viabilità temporanea come di seguito dettagliati per il giorno 18 febbraio 2024: dalle ore 12 alle ore 13:30 e dalle ore 17 alle ore 18:30 del 18 febbraio 2024, divieto di sosta per tutti i veicoli in via Roma (entrambi i lati dell'intero tracciato) e via Bisarnella (intero tracciato). Ordina inoltre l'adozione della segnaletica di divieto di transito per tutti i veicoli e per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo della tifoseria ospite, nelle seguenti strade: piazza Don Minzoni, dall'intersezione con via S. Martino; via G. Da Empoli, dall'intersezione con via Curtatone e Montanara; via Bardini, dall'intersezione con via Masini/piazza Gramsci; via Salvagnoli, lato piazza Gramsci, dall'intersezione con la stessa; via P. Rolando, dall'intersezione con piazza Guerra; via Bisarnella, dall'intersezione con il V.le Petrarca.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

PROVVEDIMENTI IN ZONA STADIO - La chiusura alla viabilità nella zona intorno allo stadio è prevista alle ore 10.30 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo. In particolare, sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio a partire dall'incrocio con via Serravalle a San Martino. L’apertura dei cancelli sarà come sempre circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 13.00. I supporter ospiti, per accedere allo stadio dovranno utilizzare l'uscita della Fi-Pi-Li Empoli Est. Possibilità di parcheggio dei tifosi nell'area antistante il palazzetto dello sport Aramini. Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio è previsto presumibilmente dopo le 17.30. Per il deflusso dei tifosi ospiti i responsabili dell'ordine pubblico hanno stabilito che l'entrata in superstrada sarà come all'arrivo, quella di Empoli Est. I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio saranno in vigore a partire dalle 10.30 fino al termine dell’incontro: si sta parlando in particolare di via della Maratona, dall’ingresso su via delle Olimpiadi fino a via Barzino (zona fontanello); i divieti di sosta valgono anche per i residenti. Si ricorda che l’ingresso in quest’area e nella zona di via De Coubertain e di via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione. Coloro che risiedono nelle aree interdette alla circolazione durante le partite al ‘Castellani’ sono invitati a munirsi di una specifica autorizzazione da richiedere via email al comando di polizia municipale di Empoli, al seguente indirizzo di posta elettronica empoli.mobilita@empolese-valdelsa.it allegando copia della carta di circolazione del veicolo e documento d’identità: l’autorizzazione viene rilasciata subito e permette l’ingresso nell’area interdetta durante le partite.Le strade interessate dalla chiusura sono, come sempre, queste vie: Bisarnella, Olimpiadi, Garigliano, Volturno, Po, Adige, Tevere, Barzino, Compagni, Parini, Manzoni, De Coubertin, Del Discobolo, Fidippide, Petri, Castellani, Giovanni XXIII, del Pentathlon.

INVITO AI TIFOSI - Per una migliore fruizione dell'evento e per uno snellimento del traffico si invita la tifoseria locale, ove possibile, a recarsi allo stadio in bicicletta o a piedi. E si invita caldamente la tifoseria ospite, che arriva in treno, a usare i bus messi a disposizione per raggiungere lo stadio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa