Francesca Giannì inaugura il comitato elettorale a Castelfiorentino

Si terrà sabato 17 febbraio alle ore 10.30 l’inaugurazione della sede del Comitato a sostegno di Francesca Giannì per le Amministrative 2024: “uno spazio collettivo dove progettare la Città”. Alle ore 16.00 sono previste letture e creatività per bambine e bambini nell’apposito spazio all’interno della sede pensato e progettato per l’infanzia. La sede si trova in Via Ferruccio 43 a Castelfiorentino, nella parte alta del borgo.

Sarà anche l’occasione per scoprire lo slogan e i colori scelti dal comitato per la campagna elettorale: bianco e “lacca di garanza”, una gradazione di rosso particolarmente brillante e luminosa. Accanto alla frase principale “Una Città per vivere” saranno affiancati i vari temi per i relativi temi che andranno a comporre il programma elettorale: ambiente, sviluppo economico, sicurezza, scuola, sanità, comunità, decoro e molti altri. Proprio la sede sarà il luogo dove costruire la Città insieme alle cittadine e ai cittadini. Per questo è stato scelto un ambiente aperto, dinamico e minimale, pur con un forte richiamo alla tradizione femminile castellana grazie a una gigantografia dedicata all’antico lavoro delle fiascaie di Castelfiorentino.

“Con grande emozione ci avviciniamo a questa apertura – commenta la candidata Francesca Giannì – la nostra sede sarà un luogo dove incontrarci, discutere, confrontarci e costruire. Molti sono gli appuntamenti che sto già portando avanti con associazioni, privati, cittadini e professionisti, ma uno spazio tutto nostro dove costruire la Città è come un primo mattoncino dal quale partire per la costruzione, con solide fondamenta, di un programma elettorale che sia al tempo stesso chiaro, centrato e con un po’ di coraggio anche ambizioso, ma soprattutto vero. Grazie alla mia esperienza nella Giunta del Comune di Castelfiorentino e al mio lavoro al Comune di San Gimignano conosco ormai bene le dinamiche di una Pubblica Amministrazione e il mio obiettivo sarà far cresce la mia Città, ma senza raccontare frottole ai cittadini, come spesso succede durante le campagne elettorali. Sono molto grata alle tante volontarie e ai tanti volontari che si stanno già dando molto da fare per creare una campagna elettorale così complessa e sono certa che sempre più persone si uniranno a noi per progettare la Comunità di Castelfiorentino. Vi aspetto quindi sabato 17 febbraio alle ore 10.30 e nel pomeriggio alle 16.00 per iniziare a costruire una Città per vivere!”.

Fonte: Ufficio Stampa