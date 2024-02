Funicolare di Certaldo chiusa per 3 settimane per manutenzione

Dal 19 febbraio al 9 marzo inclusi, la funicolare di Certaldo sarà chiusa al pubblico per consentire lavori di collaudo e manutenzione. Questa temporanea interruzione del servizio è volta a garantire la sicurezza degli utenti e a mantenere gli standard di efficienza dell'infrastruttura.

Durante il periodo di chiusura, sarà attivato il servizio di trasporto alternativo denominato "Pollicino", che funzionerà dalle ore 7:30 alle ore 19:30, inclusi sabato e domenica. Il Pollicino offrirà partenze approssimativamente ogni 30 minuti, con inizio delle corse alla sosta in prossimità del municipio.

La chiusura periodica della funicolare per manutenzione è una pratica comune finalizzata a garantire il corretto funzionamento dell'impianto e la massima sicurezza per i passeggeri. Questi interventi regolari sono fondamentali per preservare l'efficienza e l'affidabilità del servizio nel lungo termine.

L'Amministrazione comunale di Certaldo invita i cittadini e i visitatori ad adottare il servizio di trasporto alternativo durante il periodo di chiusura della funicolare, e ringrazia per la comprensione e la collaborazione nel consentire la realizzazione dei necessari interventi di manutenzione.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa