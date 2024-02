Giocagin a San Miniato, 8 società sportive riunite per Uisp

Torna la magia del Giocagin, la straordinaria festa collettiva targata UISP pensata per unire i valori dello sport e della solidarietà. Il Palasport di Fontevivo a San Miniato è pronto ad accendersi ancora una volta d'entusiasmo, trascinando centinaia di spettatori in un pirotecnico vortice di musica e colori. Da 36 edizioni il Giocagin propone su scala nazionale una ricetta unica fatta di sport, spettacolo e divertimento, con un pensiero costante rivolto alla solidarietà. Il Comitato UISP Zona del Cuoio torna a farà la sua parte dopo alcuni anni di stop causati dalla pandemia covid-19.

Domenica 18 febbraio 2024 sarà il Palazzetto dello Sport Credit Agricole di San Miniato ad aprire le danze di un'edizione pronta a stupire grazie ad un contenitore che combina lo sport e il movimento con le più disparate forme artistiche ed espressive.

Prenderanno parte alla Kermesse circa 8 Associazioni sportive: CIOTTY DANCE SCHOOL ASD, ASD ENERGIO’, EGO LATINO, ASD ARCIERI DELLA ROCCA, ASD VITALITY, CIRCOLO NUOVA EUROPA, SETTORE UISP DANZA DA PERLA e FREELIFE ASD. I tantissimi Atleti ed Atlete si susseguiranno in esibizioni di vario genere e disciplina. Danza, Ginnastica, Arti marziali, tiro con l’arco e molto altro ancora.

Al centro della festa Uisp, come sempre c’è la solidarietà.

Giocagin è nato alla fine degli anni ‘80 come manifestazione nazionale dell’Uisp capace di raccogliere, in un’unica rassegna, varie attività di sportpertutti che vengono praticate in palestra, da persone di tutte le età.

Giravolte vorticose, nastri in aria, costumi colorati e musica ritmata: questi sono solo alcuni degli elementi che rendono Giocagin una manifestazione speciale, pensata per i bambini ma amata dagli sportivi di tutta Italia e di tutte le età.

Quest’anno il filo conduttore dell’evento sarà lo slogan MOVIMENTI SOSTENIBILI, per rilanciare ancora una volta i temi della sostenibilità, che continuiamo a declinare dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Ed è proprio nell’accezione del ‘sociale’ che UISP rilancia l’etica della responsabilità al fianco di Libera, la rete di associazioni promossa da don Luigi Ciotti, verso il 21 marzo, Giornata nazionale della

Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

La conduzione dell’evento sarà affidata alla Speaker Claudia Malloggi– accompagnata e supportata dal tecnico Audio Roberto Baronti.

Non ci resta che darvi appuntamento a domenica 18 febbraio 2024 alle ore 14,45 per assistere ad un meraviglioso pomeriggio di Sport e Solidarietà.