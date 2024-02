Keu, il Comune di Massarosa si costituisce parte civile: richiesti danni morali e materiali

Il Comune di Massarosa ha deciso di costituirsi parte civile in un procedimento penale riguardante lo smaltimento illegale di rifiuti speciali noti come "keu", derivanti dalla concia delle pelli. Secondo l'inchiesta, questi rifiuti sono stati irregolarmente smaltiti in diverse zone della Toscana, compresa Massarosa. La decisione della giunta comunale è finalizzata a ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti dal territorio a causa di tali pratiche illegali.

L'udienza preliminare è prevista per il 12 aprile presso il tribunale di Firenze. L'assessore all'ambiente, Mario Navari, ha sottolineato l'importanza morale di questa azione per riparare ai danni causati alla salute dei cittadini, all'ambiente e all'economia locale. La sindaca Simona Barsotti ha ribadito l'impegno del Comune nel tutelare i propri cittadini e il territorio, considerando Massarosa come parte lesa in quanto ente e comunità.