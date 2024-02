M'illumino di meno, donate 400 candele ai dipendenti del gruppo Lapi per una cena 'a luci spente'

Anche quest’anno il Progetto Giovani Lapi Group aderisce all’iniziativa “M’illumino di Meno”, la campagna di Rai Radio 2 e della trasmissione “Caterpillar” nata per incentivare il risparmio energetico. Nell’edizione 2024, che ricorre oggi 16 febbraio (giorno di entrata in vigore del Protocollo di Kyoto), viene lanciato l’invito a “spegnere simbolicamente, per un po', le luci non indispensabili, di compiere un gesto di risparmio o di efficienza energetica e di riflettere sull'uso dell'energia. Meglio se collettivamente”.

Questa ventesima edizione guarda lontano attraverso lo slogan “No borders – insieme senza confini”. Quest’anno, oltre a chiedere il simbolico spegnimento delle luci, l’invito è quello di cercare alleanze internazionali nella propria adesione, in modo da coinvolgere quante più persone possibili e allargare il messaggio anche a comunità straniere. “Stringiamo alleanze internazionali pedalando insieme, organizzando spegnimenti all’estero (piccoli e grandi), mangiando a lume di candela con i colleghi stranieri in visita”, è l’appello di Rai Radio 2 e “Caterpillar”.

E il Progetto Giovani ha risposto a questo appello con un’azione concreta: ogni dipendente di ogni azienda Lapi Group in questi giorni riceverà in dono una candela da accendere per una cena a luci spente. Sono in tutto 400 candele, un oggetto che farà da stimolo a un gesto simbolico e piacevole per ricordarsi che per risparmiare energia a volte serve solo cambiare punto di vista e migliorare nei gesti quotidiani.

In questa iniziativa Lapi Group saranno coinvolti anche i dipendenti dell’azienda spagnola Juncà Gelatines e quelli oltreoceano di Lapi Mexico. Un modo per amplificare il messaggio e “abbattere i confini”, come suggerisce l’edizione di quest’anno.

Il Gruppo aveva già aderito all’iniziativa nel 2022 con lo spegnimento delle luci in sette delle proprie aziende, lasciando al buio piazzali, uffici, insegne e ingressi dei vari stabilimenti oltre ovviamente alla sede di Lapi Group, in piazza Rita Levi Montalcini a Santa Croce, che aveva oscurato la propria illuminazione per l’occasione. E al simbolico spegnimento delle luci, ormai una tradizione per l’evento in questione, il Gruppo aveva unito la realizzazione di un segnalibro memorandum con il decalogo di M’illumino di meno: 10 semplici regole/suggerimenti per modificare il proprio stile di vita in modo più sostenibile. Questo segnalibro era stato consegnato a tutti coloro che lavorano nelle aziende Lapi Group e alla Biblioteca Comunale di Santa Croce sull’Arno. Una piccola donazione che vuol rappresentare il legame che da sempre unisce il Gruppo Lapi al suo territorio di appartenenza.

Fonte: Lapi Group