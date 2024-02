Mu6ei di gusto, degustazioni al MuVe con aziende di Empoli

Il museo diventa più che mai vetrina del territorio, non soltanto in quanto 'contenitore' di opere d'arte testimoni della storia ma anche come luogo dove incontrarsi e apprezzare prodotti e specialità enogastronomiche. Tutto questo grazie a "Mu6ei di gusto", ciclo di iniziative di approfondimento e degustazioni al Museo del Vetro al civico 70 di via Ridolfi, a Empoli. Tre gli incontri in programma, tutti alle 18.30, per raccontare temi storici riconducibili alla tavola anche attraverso l'assaggio di prodotti di aziende che lavorano nel centro della città, in particolare, in questa occasione, de La Birroteca e Baus Beer, del Laboratorio Doppiozero e della Bottega Altromercato.

Calendario alla mano, si comincia venerdì 23 febbraio 2024 con "La pasta e l'uso dei grani antichi nella storia", in collaborazione con Laboratorio Doppiozero, per poi proseguire venerdì 22 marzo con "La birra. Dai Romani a oggi", in collaborazione con La Birroteca e Baus Beer, per poi arrivare all'evento conclusivo, venerdì 19 aprile, dedicato a "Cioccolato Altromercato: senso con Senso", in collaborazione con Bottega Altromercato.

I posti sono limitati e per partecipare agli incontri è obbligatorio effettuare la prenotazione: l'ingresso ha un costo di 8 e 6 euro, comprensivo di degustazione e biglietto per accedere al museo (5 euro intero, 3 euro ridotto; dettagli su empolimusei.it). Per informazioni e per effettuare le prenotazioni è possibile contattare il Museo del Vetro, dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 18, chiamando lo 0571 757067 oppure inviando una mail a empolimusei@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa