Muore schiacciato all'albero che stava tagliando

Una tragedia è avvenuta a Ponsacco, tra l'Era e via Valdera Capannoli. Un uomo di 76 anni stava tagliando un albero quando ha perso la vita. Il fusto dell'albero gli è caduto addosso e lo ha schiacciato. Tutto è avvenuto in pochi minuti e non è stato possibile salvare l'anziano.

Sul posto i sanitari inviati dal 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Presenti anche i vigili del fuoco di Cascina, che hanno dovuto tagliare in più pezzi l'albero per riuscire a togliere l'uomo da sotto. Era stato attivato anche l'elisoccorso, poi rientrato alla base.