Primi controlli ambientali del 2024 a Empoli: trovato anche paraurti di un'auto

Neppure il nuovo anno appena cominciato sembra aver scoraggiato le cattive abitudini di alcuni cittadini che continuano ad abbandonare rifiuti in molte zone della città. L’attività di contrasto al fenomeno da parte degli ispettori ambientali di Alia Servizi Ambientali SpA e degli agenti della Polizia Municipale Comando territoriale di Empoli resta costante e puntuale ma sembra non bastare.

"La strada è ancora in salita e le cattive abitudini di alcuni sembrano non esaurirsi – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Massimo Marconcini –. Il nuovo anno appena iniziato porta con sé una fotografia desolante. Ancora cumuli di rifiuti abbandonati sia in centro che nelle frazioni. La nostra attenzione e il nostro impegno – prosegue l’assessore – restano una priorità. Non siamo stanchi e andiamo avanti nella speranza che questi comportamenti cambino ‘volto’ nel rispetto di tutta la comunità empolese".

Le zone interessate dall’attività di controllo degli ispettori ambientali di Alia Servizi Ambientali SpA spa nel mese di gennaio 2024 sono state: via Macchia- via Fonda, via Pratovecchio sottopasso FiPiLi, via Peruzzi, via San Rocco, via del Grassellino, via Val D’Elsa e via del Pratignone. Dal centro cittadino alle frazioni sono stati rinvenuti rifiuti ingombranti come materassi, sedie, un gran numero di sacchi neri anche in prossimità delle ‘campane’ per la raccolta del vetro.

Gli ispettori ambientali hanno effettuato 88 controlli e verifiche, 218 ispezioni, emesso 2 sanzioni per un valore di 300 euro.

Mentre gli agenti di Polizia Municipale del Comando territoriale di Empoli, hanno eseguito le seguenti verifiche: 2 multe per mancata iscrizione all'anagrafe canina regionale, 6 sanzioni per omissione al mantenimento delle siepi in modo da non restringere la strada. Infine, due indagini penali ancora in corso per abbandono di rifiuti.