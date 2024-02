Prorogata la scadenza della borsa di studio BNI Cuoio

Grazie all'ottimo riscontro ottenuto durante l'evento di presentazione della Borsa di Studio "Giovani menti, Grandi imprese", il capitolo BNI Cuoio desidera ringraziare tutti i partecipanti, in particolare gli insegnanti e i dirigenti scolastici intervenuti, così come le autorità locali.



Cogliamo l'occasione di annunciare, in accordo con gli istituti superiori che ne hanno fatto richiesta, la proroga di 15 giorni per la presentazione delle domande, dal 31 marzo al 15 aprile 2024, così da permettere ai ragazzi e alle ragazze di portare avanti i progetti scolastici già in essere.



Si ricorda inoltre agli studenti che tutte le informazioni utili e i procedimenti da seguire sono disponibili all'interno del Bando e del corrispettivo Regolamento, consultabili al sito web www.borsadistudiocuoio.it



"Siamo molto felici di come è andato l'evento di presentazione della Borsa di Studio di venerdì 9 febbraio - afferma Patrik Tancredi, presidente di BNI Cuoio - Ha dimostrato l'impegno e l'entusiasmo con cui è stata accolta l'iniziativa e questo ci fa incredibilmente piacere. Ci auguriamo che sempre più studenti colgano questa opportunità per trarre tutti i vantaggi che offre. È anche per questo motivo che abbiamo deciso di posticipare la scadenza al 15 aprile: i ragazzi e le ragazze avranno così più tempo per dedicarsi completamente ai loro progetti."



La prima edizione della Borsa di Studio "Giovani menti, Grandi imprese"

è un'iniziativa di BNI Cuoio, per stimolare la competenza imprenditoriale dei ragazzi e delle ragazze delle classi III, IV e V degli istituti superiori della Valdera, della zona del Cuoio e dell'Empolese Valdelsa. Premi per i progetti vincitori, dai 1000 ai 250 euro. Premio per l'istituto più rappresentato, 1000 euro. Una possibilità per gli studenti di vedere i propri progetti e le proprie idee prendere una forma concreta.

Fonte: Ufficio Stampa