Ripristinata pedana per disabili nel bus Gaiole-Siena

Ripristinato l’autobus con la pedana per la salita dei disabili che serve la linea 127 Gaiole in Chianti-Siena di Autolinee Toscane. “Siamo lieti di annunciare la soluzione di una vicenda che aveva interessato un nostro concittadino con disabilità - afferma Emanuele Giunti, vicesindaco di Gaiole in Chianti - che ogni giorno dal lunedì al venerdì, ha la necessità di prendere il mezzo pubblico per recarsi a Siena, per la fisioterapia e i corsi”.

“La linea - prosegue il vicesindaco - era servita da un autobus con pedana per la salita dei disabili, rimasto in servizio fino al 23 gennaio e poi sostituito con altro mezzo sprovvisto di pedana e sul quale il ragazzo non poteva salire. La madre del giovane si era rivolta all’amministrazione comunale chiedendo un interessamento diretto, affinché fosse ripristinato il servizio. Appena la signora ha contattato il Comune, ci siamo immediatamente attivati prendendo in carico la richiesta e sottoponendola all’attenzione del gestore, Autolinee Toscane, per trovare una soluzione efficace e in tempi rapidi. Siamo soddisfatti, che a distanza di meno di un mese, il 15 febbraio è stato introdotto di nuovo l’autobus con la pedana. Ringrazio Autolinee Toscane per la tempestiva risposta che ci consente di tutelare un legittimo diritto di un nostro concittadino”.

“Uno degli obiettivi principali di Autolinee Toscane – spiega il Presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli - è offrire un trasporto pubblico inclusivo ed accessibile a tutti. Per questo ci impegniamo a garantire la piena fruibilità dei servizi alle persone con mobilità ridotta (PMR): la nostra flotta autobus, infatti, dispone di mezzi dotati di pedana ribassabile per l'accesso dei disabili con carrozzina”.

Fonte: Comune di Gaiole in Chianti - Ufficio stampa