Senza biglietto sul bus, aggredisce verificatrice con calci e pugni: ferito anche un uomo che voleva difenderla

Autolinee Toscane informa che stamani a Pisa verso le 12,40 s’è verificata una violenta aggressione ai danni di una verificatrice da parte di una persona. È rimasto ferito anche un uomo che ha cercato di difendere la lavoratrice.

Questi i fatti: verso le 12,40 presso la fermata Fermi a Pisa due verificatori, un uomo e una donna, della azienda Holacheck hanno effettuato controlli della regolarità dei titoli di viaggio ai passeggeri a bordo del bus della Linea 1+. Mentre uno dei verificatori stava emettendo una sanzione in fondo al bus a carico di un utente sprovvisto di biglietto, la collega al centro del bus stava chiedendo le generalità ad un altro utente sprovvisto di titolo di viaggio al fine di emettere la sanzione prevista e fornendogli anche un foglio di carta dove poter scrivere il proprio nome e cognome. L'utente però vi scriveva frasi offensive nei confronti della donna, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Così di fronte al rifiuto l’utente è stato fatto scendere alla fermata Pacinotti per attendere l’arrivo delle forze dell’ordine avvertite. Ma a quel punto, fuori dal bus, l'uomo ha iniziato a offendere la verificatrice e a colpirla con pugni e calci anche in faccia sottraendole il proprio telefono aziendale e gettandolo nell’Arno. Anche un uomo che stava passando in quel momento e che ha provato a difendere la ragazza è stato picchiato con violenza.

La verificatrice e l’uomo che l’ha aiutata sono stati ricoverati al pronto soccorso. L’aggressore è fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Autolinee Toscane ricorda che a bordo dei propri bus vi sono telecamere che riprendono immagini sia all’interno che all’esterno dei mezzi e che tali immagini sono a disposizione delle autorità competenti.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa