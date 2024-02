Taglio degli alberi, convegno di M5S Empoli con il candidato di coalizione Masi

Il Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa organizza un convegno dal titolo "Taglio degli alberi e delle foreste: i rischi per l'ambiente e per la salute umana", in programma sabato 24 febbraio, alle 16.30, al Palazzo Pretorio di Empoli.

"Tale convegno mira, oltre alla sensibilizzazione dei cittadini sul tema green che diventa sempre più cogente, a connettere il mondo scientifico con quello politico sul piano di scelte concrete e coraggiose che la politica spesso, per vari motivi, nega. Oggi più che mai, è necessario e fondamentale un cambio di paradigma", raccontano gli organizzatori. Parteciperanno il professor Bottacci, Professore incaricato di conversevazione della natura dell'Università di Camerino, Anna Baldi, consigliera comunale M5S di Empoli uscente e il candidato sindaco della coalizione M5S-Buongiorno Empoli, Leonardo Masi.