Tpl, due nuovi mezzi a Fucecchio

Due nuovi mezzi moderni per il trasporto pubblico locale andranno a sostituire due vecchi pulmini destinati alla rottamazione. Grazie al bando sulla mobilità della Regione Toscana, il Comune di Fucecchio è riuscito ad ottenere i fondi - in parte regionali e in parte statali - per l'acquisto di due nuovi bus da destinare al servizio di Trasporto Pubblico Locale. Si tratta di un pulmino da 25 posti alimentato a metano e di uno più piccolo, da 20 posti, alimentato a gasolio. I mezzi, già a disposizione dell'amministrazione comunale, saranno presentati mercoledì prossimo 21 febbraio alle ore 10,30 di fronte alla scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca, in via della Repubblica, alla presenza del sindaco Alessio Spinelli e della vicesindaca e assessore alla scuola Emma Donnini.