Arrestato per spaccio un 40enne a Foiano

La scorsa notte i carabinieri della Stazione di Foiano della Chiana hanno arrestato a Cortona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 40enne italiano, già conosciuto alle forze dell’ordine.

I carabinieri, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti nella città foianese, dopo aver eseguito un servizio di osservazione e pedinamento, notato il comportamento sospetto di una persona, già conosciuta per i suoi precedenti, hanno notato varie persone che si avvicinavano al sospettato per poi allontanarsi in fretta dopo un fugace scambio. I militari, a questo punto, hanno eseguito una perquisizione personale e locale a carico dell’uomo, all’esito delle quali hanno rinvenuto e posto sotto sequestro penale oltre 100 grammi di cocaina e 65 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione.