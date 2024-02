Basket Castelfiorentino si impone sul Gea Grosseto: seconda vittoria interna consecutiva

Autorità e solidità. Con una prova di carattere il Basket Castelfiorentino suona il secondo squillo consecutivo al PalaGilardetti. Dopo la Florence, a farne le spese ieri sera è stato il Gea Basketball Grosseto, fanalino di coda, che cade sul punteggio di 61-35. Un finale che racconta una gara rimasta aperta per metà e poi indirizzata dalle ragazze di Gianni Lazzeretti al rientro dall’intervallo, con Banchelli a guidare la sinfonia castellana grazie ad un ventello messo a segno. Da segnalare il ritorno a Castelfiorentino di Laura Sogli, al debutto in questa sua seconda avventura in maglia gialloblu.

Grande equilibrio negli scambi iniziali, con le squadre che procedono a braccetto fino al 14-13 alla prima sirena. Nella seconda frazione, con Banchelli sugli scudi, le gialloblu prendono il controllo delle operazioni andando al riposo lungo sul 29-21. Ma è al rientro in campo che la gara prende una direzione più decisa. La difesa castellana stringe le maglie e l’attacco ospite accusa il colpo: ne scaturisce un break di 14-6 che vale il 43-27 al 30′. Una forbice che Grosseto non riuscirà più ad accorciare, con le gialloblu che nell’ultima frazione scappano definitivamente toccando ben presto le venti lunghezze di vantaggio.

Prossimo impegno sabato 24 febbraio alle 18.30 sul parquet di Pisa.

BASKET CASTELFIORENTINO – GEA BASKETBALL 61-35

Tabellino: Baldinotti 6, De Felice 2, Banchelli 20, Bellantoni 12, Caparrini 5, Iovenitti 2, Bandinelli 4, Moustakalle 6, Sanesi 2, Costa 2, Sogli, Ancillotti. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 14-13, 29-21 (15-8), 43-27 (14-6), 61-35 (18-8)

Arbitro: Baldini di Castelfiorentino.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa