Braccato dalla guardia di finanza, ingoia pezzo di hashish

Nel corso del pattugliamento del centro città, una pattuglia della Guardia di Finanza a Livorno ha individuato un uomo che, alla vista dei militari, ha tentato di dileguarsi in mezzo alle persone e al traffico. Raggiunto dai finanzieri, il fuggitivo ha ingoiato un involucro e provato, inutilmente, un tentativo di fuga.

I militari lo hanno perquisito, trovando due panetti e mezzo di hashish e 300 euro, probabilmente frutto di spaccio.

I finanzieri si sono peraltro preoccupati subito anche dello stato di salute del fermato, chiedendo cosa avesse ingerito, apparendo evidente si trattasse di stupefacente. L’uomo, poco collaborativo, alla fine ha ammesso di aver ingerito un pezzo di hashish tenuto in mano poco prima.

A quel punto, è stato subito richiesto l’intervento di una ambulanza; il fermato è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove stato preso in cura dai medici fino alle sue dimissioni in tarda serata.

L’uomo è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, mentre hashish e dei soldi rinvenuti sono stati sequestrati.