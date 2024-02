Cantiere edilizio non in regola a Livorno, denunciato il titolare

Durante i controlli sulla sicurezza sui cantieri edilizi livornesi, condotti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro con la collaborazione dei colleghi della Stazione di Suvereto, i militari hanno ispezionato un cantiere in Strada per San Lorenzo riscontrando una grave violazione.

In particolare, è stata rilevata la mancanza di adeguate impalcature e ponteggi, che in quel contesto sarebbero stati necessari per le ottimali condizioni di lavoro.

Per questo motivo, il titolare della ditta operante, un 24enne di origini albanesi, è stato denunciato e gli è stata comminata un’ammenda di quasi 2300 euro.

La campagna di controlli congiunti da parte dell’Arma territoriale e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Livorno proseguirà su tutto il territorio provinciale e fa parte di una più ampia strategia dell’Arma dei Carabinieri rivolta alla tutela di tutti i lavoratori e alla loro sicurezza nei luoghi di lavoro.