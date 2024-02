Crollo nel cantiere, recuperato quarto operaio morto nella notte

Notte intensa di lavori per i vigili del fuoco di Firenze impegnati al cantiere del supermercato Esselunga di via Mariti, dove il crollo di ieri ha causato ben 4 morti. Il bilancio purtroppo è aggiornato a questa notte, quando è stata recuperata un'altra vittima. Non è nota l'identità, sappiamo che oltre all'operaio di Collesalvetti, Luigi Coclite, gli altri colleghi erano di origine africana. I tre salvati, di origine romena, invece sono ricoverati all'ospedale di Careggi. Si cerca l'ultimo disperso ancora sotto le macerie.

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per crollo colposo e omicidio colposo. Il cantiere è finito sotto sequestro.

Le condizioni di lavoro per i soccorsi sono estremamente difficili, con grandi massi da spostare e il rischio di essere schiacciati. Il cemento indurito rende ancora più complicata la ricerca dei dispersi. L'area è simile al disastro del ponte Morandi a Genova, con molte travi da rimuovere per raggiungere le persone intrappolate. L'obiettivo attuale è rimuovere le macerie e mettere in sicurezza l'area per prevenire ulteriori crolli.