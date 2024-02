Da "Ora leggiamo noi" al Capodanno cinese, i prossimi eventi a Palazzo Leggenda

Bambine e bambini, ragazze e ragazzi che cosa vi aspetta a Palazzo Leggenda la prossima settimana e non solo lì?

Tutto pronto dunque per una nuova carrellata di iniziative imperdibili che abbracceranno lettura, ascolto, il disegno, fantastiche storie da scoprire e raccontare e anche qualcosa di ‘nuovo’.

Si comincia con il gruppo creativo Sferruzza Sferruzza e i suoi preziosi consigli su uncinetto e maglia, l’incontro si terrà come di solito al Bibliocoop del Centro*Empoli di via Sanzio, il martedì pomeriggio alle 16.30. Per partecipare all’incontro è necessario inviare una email a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure contattare il numero di telefono 0571 757840. I manufatti delle sferruzzanti sono esposti in una apposita vetrina che si trova all’interno della biblioteca comunale e sono acquistabili: il ricavato sarà devoluto per i progetti di beneficenza "Cuore di Maglia" e di solidarietà.

Dalle ‘perle’ del fatto a mano, all’incontro del gruppo di lettura "Preferirei di no" che si terrà sabato 24 febbraio 2024, dalle 10 alle 12 in biblioteca. Il libro protagonista sarà "Una stanza tutta per sé" di Virginia Woolf. L’iniziativa è a cura dell'associazione “Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini” di Empoli. Se qualcuno fosse interessato e volesse entrare a far parte del gruppo, basta contattare l'associazione scrivendo un messaggio alla loro pagina facebook oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com.

Inoltre da non perdere... i libri al buio! Una bella ‘cesta’ di letture selezionate, a sorpresa, pronte per voi con una minima offerta. Il ricavato verrà utilizzato per le attività dell’associazione stessa.

Da segnare in agenda, la ‘prima’ iniziativa nell’ambito del progetto ‘Ora Leggiamo noi’ in programma domenica 25 febbraio 2024, alle 10.30, intitolata “Storie della domenica. Cosa mangia a colazione Signor Orso? Una speciale mattinata in compagnia dell’autrice Alice Campanini che leggerà il suo inbook Orso ha fame. Dopo la lettura i partecipanti saranno coinvolti in un’attività laboratoriale per preparare una buona e sana colazione utilizzando i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Attività adatta ai bambini dai 3 ai 7 anni di età. È consigliata la prenotazione.

IL PROGETTO - ‘Ora Leggiamo noi’ è un progetto della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, vincitore del bando promosso dal Centro Per il Libro e la Lettura (CEPELL), istituto del Ministero della Cultura, denominato “Lettura per tutti 2022”. La biblioteca comunale empolese è risultata seconda all'interno della graduatoria nazionale: un risultato importante, che testimonia la qualità della proposta, formulata anche grazie alla preziosa collaborazione di partner locali e non. Al bando sono risultate vincitrici sette biblioteche in tutta Italia e la Fucini si è collocata in seconda posizione. Il progetto empolese è stato finanziato per l’intera somma richiesta, pari a 55.500 euro, risorse alle quali si è aggiunto il cofinanziamento da 12mila euro del Comune di Empoli, per un totale di 67.500 euro da investire nel progetto. L’obiettivo? Rendere la lettura uno strumento di inclusione, rendendo più che mai protagoniste le persone, gli utenti, offrendo opportunità nuove in un luogo accogliente, di tutti e per tutti, più che mai.

LE ALTRE INIZIATIVE A PALAZZO LEGGENDA - Mercoledì 21 febbraio 2024, alle 17, Una torre di storie. Più lingue più storie. Tutte le lingue del mondo sono preziose e importanti! Un pomeriggio per scoprire quanti suoni hanno le parole del mondo e festeggiare insieme la Giornata internazionale della lingua madre con tante letture in lingua araba, francese, inglese e italiana. Letture per bambini dai 4 agli 8 anni di età. Giovedì 22 febbraio, alle 17, è tempo di Ciak! Si disegna. Un incontro per avvicinare i ragazzi alla scrittura di un video collaborativo. Tra nozioni teoriche e curiosità i partecipanti si divertiranno a disegnare una originale storyboard, la base da cui partire per realizzare un vero e proprio prodotto cinematografico. Attività adatta ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni di età. È consigliata la prenotazione.

Si prosegue nel fine settimana: venerdì 23 febbraio, alle 17, con le Storie al calar del sole. Le giornate finalmente si allungano, e per accompagnare il calar del sole, le bibliotecarie e bibliotecari hanno preparato tante letture rilassanti, per accompagnare i bambini e le bambine verso la fine della giornata. Insieme, saluteranno il giorno che sta per finire dal suggestivo terrazzo del terzo piano, e formando un bel cerchio, condivideranno i racconti delle cose belle accadute durante la giornata. Letture per bambini dai 3 ai 6 anni di età. Sabato 24 febbraio, alle 10 e alle 11.30, Dal libro al fare…Disegnare con le forbici. Chi l’ha detto che si può disegnare solo con matite e pennarelli? Un laboratorio per scatenare la fantasia, inventare fiori e creature fantastiche utilizzando forbici dalle varie forme, ritagli e resti apparentemente senza importanza. Il laboratorio è ispirato al libro omonimo di Silvia Bonanni. Laboratorio creativo adatto ai bambini dai 3 ai 7 anni di età. È consigliata la prenotazione.

Nel pomeriggio alle 16.30, ecco gli Illustratori per gioco. Torri, castelli e i loro abitanti! Si parlerà di castelli, torri, luoghi incantati e dei loro abitanti. Attraverso divertenti giochi creativi, i partecipanti disegneranno creature e personaggi fantastici costruendo anche le loro leggende. A cura dell’illustratrice Celina Elmi. Attività adatta ai bambini dai 6 agli 11 anni di età. È consigliata la prenotazione.

La ricca settimana continua mercoledì 28 febbraio, alle 17, con Una torre di storie. Segreti a Palazzo. A Palazzo si aggirano strani segreti… anche quello speciale che Pulcino ha confessato a Porcello, che non è riuscito a tenerlo tutto per sé. E tu quale luogo del Palazzo sceglieresti per tenere il tuo super segreto al sicuro? Letture e attività per bambini dai 3 agli 8 anni di età.

Infine, giovedì 29 febbraio, alle 15.30, incontro con il Circolo di lettura + 14, Alla scoperta del Palazzo e dei…. Manga. Il circolo di lettura dedicato ai ragazzi dai 14 ai 17 anni di età questo mese si arricchisce di uno spazio dedicato esclusivamente ai Graphic Novel e Manga. Non perdetevi questo speciale appuntamento, arricchito da un tour esclusivo della nuova biblioteca per ragazzi riservato ai curiosi e giovani lettori. Attività adatta ai ragazzi a partire dai 14 anni di età.

L’EVENTO - Sabato 24 febbraio, alle 16.30 si terrà l’iniziativa dedicata al Capodanno cinese per festeggiare insieme l’anno del Drago, tra leggende e tradizioni. In apertura, i saluti istituzionali a cui seguiranno una introduzione alle attività che si svolgeranno, breve presentazione del Capodanno cinese e l’anno del Drago con Andrea Scibetta e Zhu Zhaojie. Approfondimento sulle tradizioni legate al festeggiamento del Capodanno cinese, con scrittura caratteri inaugurali e spiegazione di espressioni idiomatiche. Il pomeriggio proseguirà alle 17.30 con lettura bilingue cinese e italiano della leggenda dell’amicizia tra il Drago e il Topo nello Zodiaco cinese. Attività per bambini dai 5 ai 10 anni. L’ingresso è libero.

Per prenotazioni: 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

Si ricorda che l’ingresso a Palazzo Leggenda è da via Paladini.

