È stato fatto esplodere questa notte lo sportello bancomat nel centro di Cerreto Guidi. In particolare si tratta di uno sportello che si trova nel borgo, in via dei Fossi, rimasto completamente distrutto dall'esplosione. Non è ancora nota la dinamica e la somma portata via dai responsabili. Sono in corso gli accertamenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO