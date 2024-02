Incidente in cantiere a Firenze, Empoli aderisce al lutto regionale

In seguito al grave incidente verificatosi nella giornata di ieri, venerdì 16 febbraio 2024, in un cantiere via Mariti a Firenze provocando vittime e feriti, la Regione Toscana ha proclamato il lutto regionale per la giornata di oggi, sabato 17 febbraio 2024, per manifestare in modo solenne il dolore della Regione, stringendosi alle famiglie degli operai deceduti e feriti, invitando i sindaci dei Comuni toscani a manifestare il proprio cordoglio nelle forme più opportune.

"Quella avvenuta è una tragedia che colpisce il cuore di Firenze e di tutta la Toscana: il primo pensiero è a chi ha perso la vita, a chi è rimasto ferito e alle loro famiglie - sottolinea la sindaca di Empoli, Brenda Barnini - Non si può morire sul lavoro, è una aberrazione totale. Insieme a tanti amministratori dei Comuni della Città Metropolitana ho partecipato al presidio indetto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil davanti la Prefettura per sottolineare ancora una volta che è inaccettabile che si muoia di lavoro".

Il Comune di Empoli ha aderito a questa iniziativa, listando a lutto le bandiere del Comune esposte sulle facciate dei palazzi comunali di via Giuseppe del Papa e piazza del Popolo e il civico gonfalone.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa